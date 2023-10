Anita Alvarado saldó exorbitante deuda: Debía $4 mil millones al Fisco

07 oct. 2023 - 19:10 hrs.

Anita Alvarado anunció que resolvió sus problemas económicos con la Tesorería General de la República después de acumular una deuda con la entidad estatal.

Según reveló en un video en su cuenta de Instagram, su deuda alcanzó los $4 mil millones, pero gracias a la ayuda de abogados ya lo solucionó.

La deuda de Anita Alvarado

"¿Recuerdan ustedes que hace muchos años yo tenía una deuda en la Tesorería?", comenzó explicando en la publicación la "geisha chilena".

La deuda que mantenía Anita comenzó cuando ella tenía 25 años, por falta de pago de intereses. Esta situación se dio a conocer en el 2013.

"Fue creciendo por los intereses, pero aún no entiendo cómo subió tanto, y si me contaron no me acuerdo porque no me interesa", comentó en aquella época.

Según se informó a los medios en ese entonces, la cifra adeudada era de $1.600 millones, pero con el paso de los años, aumentó a números mucho mayores.

"Mi deuda ascendió a los 4 mil millones de pesos, y gracias al abogado Alejandro Ramírez, ya no la tengo", explicó en el reciente video.

"Somos tan felices"

La resolución de su complicada situación financiera llegó después de pasar un mes en Australia, país que visitó para poder reencontrarse con dos de sus nueve hijos. Es que tanto Angie (33) como Xephora (21) viven en el país oceánico.

Si bien el acontecido viaje de Anita Alvarado comenzó con problemas con funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) en el aeropuerto, su reencuentro con sus hijas dejó tiernos momentos.

"Estoy feliz, somos tan felices", declaró en un video de Instagram Angie Alvarado, después de pasar varios días junto a su madre.

"Pasaron más rápidos de lo que quería. La voy a extrañar, mamita", escribió, por su lado, en sus redes sociales la joven Xephora, quien en 2022 se trasladó a Australia con la intención de eventualmente establecerse en el país.

