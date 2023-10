"Hay belleza en la aceptación": Pamela Anderson sorprende sin maquillaje en la Semana de la Moda de París

03 oct. 2023 - 10:20 hrs.

La actriz Pamela Anderson fue una de las invitadas que sorprendió en la Semana de la Moda de París, tras haber aparecido en varios de los desfiles mostrando diferentes y osados atuendos.

Más allá de sus looks, con los que se robó todas las miradas, lo que verdaderamente llamó la atención fue que Pamela se presentó sin una gota de maquillaje.

Ir a la siguiente nota

Pamela Anderson sin maquillaje

De hecho, la actriz que se hizo conocida en "Guardianes de la bahía", reparó en esta detalle subiendo imágenes a su cuenta de Instagram.

Anderson publicó distintas imágenes de su experiencia en la Semana de la Moda, escribiendo en la descripción, "una aventura en París con nuevos ojos. Hay belleza en la aceptación personal, la imperfección y el amor".

Publicación de Pamela Anderson

Los usuarios valoraron que apareciera sin maquillaje, incluyendo el elogio de una conocida dentro del mundo del cine. La reciente ganadora del Premio Oscar, Jamie Lee Curtis.

Ella subió una foto a su perfil de Instagram en la que aparece Pamela Anderson luciendo un vestido amarillo, y con su cara completamente al natural.

Al pie de la imagen escribió: "La revolución de la belleza natural ha comenzado oficialmente. Pamela Anderson, en plena semana de la moda con tantas presiones y posturas, y esta mujer apareció y reclamó su sitio en la mesa sin nada en la cara. Estoy tan impresionada y anonadada por este acto de valentía y rebeldía".

Publicación de Jamie Lee Curtis

Cabe precisar que Pamela dejó de usar maquillaje desde el año 2019, luego que falleciera su maquilladora personal, Alexis Vogel.

"Ella era la mejor. Y desde entonces sentí que, sin Alexis, era mejor para mí no usar maquillaje (...) Para mí es liberador, divertido y un poco rebelde también. Porque me di cuenta de que había toda esa gente haciendo grandes looks de maquillaje, y es propio de mí ir contra la corriente y hacer lo contrario de lo que todos hacen", dijo Anderson en una entrevista con Elle en agosto de este 2023.

Todo sobre Famosos