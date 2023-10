Muere actriz de "La Reina del Sur" a los 36 años: Había sido diagnosticada con cáncer

02 oct. 2023 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz mexicana Cecilia Priego murió el sábado 30 de septiembre a sus 36 años de edad.

Durante su carrera, la intérprete participó en producciones como "La Reina del Sur", "Lo que callamos las mujeres", "Pobre Diabla" y "Ámsterdam", de HBO.

Cecilia Priego (Instagram)

Fue diagnosticada con cáncer hace dos años

Cecilia Priego fue diagnosticada con cáncer cervicouterino hace dos años y en 2021 se sometió a una histerectomía, procedimiento en que se extirpó su útero.

"Me hubiera encantado poder compartirles las fotos y videos de mi primer embarazo, la alegría y la felicidad de la revelación del sexo de mi bebé. La vida no me lo permitió, pero sí me permite compartir la cicatriz de una de las batallas más fuertes (...) la cicatriz que me SALVÓ la vida", escribió en abril de 2022, en un posteo donde exhibía la cicatriz de la cirugía.

"Hoy se cierra el telón para ti en la tierra"

La noticia del fallecimiento de la actriz fue dada a conocer por su padre, Freddy Persa, exparticipante de "La Voz México".

En un posteo realizado mediante su cuenta de Facebook, el cantante señaló: "No recuerdo el día, la hora, pero desde que inició esta batalla de tu enfermedad, empecé a escribir siempre agradeciendo a Dios por tus caídas y tus levantadas, entendí que no era fácil para ti ni para nosotros como tu FAMILIA, pero siempre demostraste tu fuerza, tu fe, tus ganas de vivir como una guerrera incansable y dos veces venciste esta enfermedad".

Cecilia Priego (Instagram)

"Hoy mi rebaño está muy triste, una de mis ovejas se me va. Seguro estoy que Dios la tomará en el suyo, te doy gracias señor por prestármela, te la devuelvo porque seguro estoy estará en un mejor lugar", continúo.

El padre de la actriz finalizó el mensaje diciendo: "Hoy se cierra el telón para ti en la tierra, pero seguro estamos que tu presencia y tu legado traspasara más allá y continuarás tu proyecto en el cielo, creando y organizando teatro en el cielo para tus abuelos, tíos, primos y amigos que ya no están con nosotros, por siempre mi niña".

