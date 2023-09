Adele exhibe una bandera chilena durante concierto en Estados Unidos

30 sept. 2023 - 21:15 hrs.

En un reciente concierto realizado en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, la destacada cantante Adele, de forma sorpresiva, exhibió la bandera de nuestro país.

Adele recibe la bandera de Chile

Mientras cantaba su popular éxito "When We Were Young", un joven chileno le entregó el más importante de nuestros emblemas nacionales.

Dicho acto, provocó una sonrisa de la cantante, quien no dudó en recibir la bandera y colocársela sobre sus hombros mientras seguía entonando su canción.

Posteriormente, se envolvió con ella y comenzó a caminar entre el público asistente, dejando ver la palabra "Chile" escrita sobre la misma.

