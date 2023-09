"Es una mujer con muchas inseguridades": Exasesora del hogar de Shakira revela insólitas cláusulas de su contrato

30 sept. 2023 - 12:10 hrs.

Cristina Castaño, una mujer que trabajó como asesora del hogar en la casa de Shakira, reveló las desconocidas condiciones laborales que impondría la colombiana a la hora de firmar un contrato con ella.

La mujer no es la empleada que aparece en el último video musical de Shakira, llamado "El jefe", sino que es otra de las asesoras que la artista tuvo mientras vivía en Barcelona, España.

"Es una mujer con muchas fobias"

En un programa llamado "Así es la vida", de acuerdo al medio Marca, Cristina conversó sobre cómo fue su experiencia trabajando para la estrella colombiana, revelando de entrada que la idea que muchos tienen de que Shakira es amable, deberían sacarla de su cabeza.

Esto por las exigentes condiciones que estipula en el contrato a la hora de darle trabajo a una asesora del hogar.

"Pone en el contrato de esto que, cuando Shakira pase, se levanten y se pongan de cara a la pared. No hay más palabras. Cuando tú dices que no se te acerquen, cuando sacas del rodaje a una chica que destaca más que tú... Muy profesional no eres", expresó.

Asimismo, aseguró que Shakira no es fácil de llevar. "Es una mujer con muchas fobias, con muchas inseguridades. La realidad no la sabéis. Lo que ha vivido esa familia durante 12 años, lo que ha sufrido Gerard Piqué, no lo sabéis", aseveró.

Por otra parte, se refirió al nuevo video musical de Shakira, "El Jefe", en el que aparece otra asesora del hogar de la cantante, Lili Melgar, la cual se especula habría ganado 1 millón de dólares por aparecer allí. Esta cifra Castaño no la cree posible.

"Shakira es la mujer más tacaña que habéis podido conocer", sentenció, dejando en claro de esta forma que su experiencia con la colombiana no fue la mejor.

