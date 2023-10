"Al principio me asusté": Gonzalo Robles revela haber sufrido una parálisis facial periférica

03 oct. 2023 - 09:10 hrs.

El actor Gonzalo Robles, de 71 años, vivió a comienzos de este año 2023 una parálisis facial, de la cual aún se encuentra recuperando.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), el actor contó que, "nadie sabe por qué me pasó, pero de la nada no podía mover los músculos de mi cara".

La rehabilitación de Gonzalo Robles

Dando más detalles, Gonzalo contó que lo que sufrió fue una parálisis facial periférica, que también sufrió tiempo atrás el cantante Justin Bieber.

"Al principio me asusté. Fui a la clínica, pero ahí me tranquilizaron porque me dijeron que se me iba a pasar. Y así ha ido pasando. No tuve mayores complicaciones. Lo complicado es este asunto es un misterio", acotó el actor.

Y es que la causas de su parálisis facial aún son investigadas por el equipo médico les atendió. "No se sabe de dónde ni por qué viene. Las razones son difusas. Puede achacarse a muchas cosas. Estaba trabajando súper bien y me pasó", dijo.

De su parálisis facial han pasado varios meses y afortunadamente, ya se encuentra nuevamente trabajando en varios proyectos, incluyendo uno que revive a su recordado "Caroca" de "Los Eguiguren".

"Yo siempre estoy activo y no he parado nunca. Y cuando me ofrecieron esto no lo dudé ni un segundo. El 'Caroca' es súper querido, sobre todo ahora que aparece en programas de REC TV", cerró.

