La nueva vida de Titi Ahubert alejada de la televisión: Está dedicada a especial emprendimiento

02 oct. 2023 - 21:10 hrs.

Más de dos décadas han pasado desde que María Isabel "Titi" Ahubert, catalogada como la "fundadora de la farándula", protagonizó el llamado "mechoneo" con Daniella Campos. Sin embargo, actualmente, se encuentra alejada de la televisión y las polémicas, dedicada a un llamativo emprendimiento.

En conversación con LUN, la exmodelo de 45 años entregó detalles de su presente. Además, recordó el momento en que estelarizó el primer escándalo farandulero nacional, cuando se enfrentó con Campos por Iván Zamorano en una discoteque capitalina.

Ir a la siguiente nota

"Tener periodistas parados afuera de tu casa todo el día no fue fácil, colapsé. No estaba acostumbrada, era muy joven", declaró.

"Gano harto"

Tras vivir algunos años en México junto a su primer esposo, Ahubert regresó a Chile en 2006, junto con su pequeña hija. Tiempo después se emparejó con su actual marido, con quien tuvo dos hijos más.

En ese entonces, María Isabel comenzó a estudiar cerámica y hace tres años logró armar el taller físico "La puerta roja", junto a seis amigas que compartían su pasión por este oficio. "Hacemos platos, los vendemos súper bajo perfil. A mí siempre me han gustado las artes y las manualidades", señaló.

Titi Ahubert vía Instagram

Consultada sobre su situación financiera, indicó que "creo que gano harto en el taller de cerámica, no es tanto tampoco, pero da para sobrevivir. Cada una vende lo suyo y el resto es para pagar el arriendo, los gastos comunes, la luz, el agua, etc.”.

Por otra parte, se refirió a la posibilidad de volver a las pantallas como, por ejemplo, a un reality show. "Me encanta la televisión, pero no me gusta lo que veo hoy en día, hay gente muy agresiva", expresó.

Ahubert enfatizó en que "necesito la plata, porque tampoco soy millonaria, sino una persona común y corriente, pero no me expondría a que me maltraten".

En cuanto al tipo de programa en el que participaría, aclaró que "no iría a un reality, no me interesa. Volvería a un panel de conversación donde uno lo pase bien y con algo rico para picar".

Todo sobre Famosos chilenos