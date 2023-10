Arturo Longton revela que tuvo "algo serio" con Kenita Larraín y explica por qué ella siempre negó la relación

01 oct. 2023 - 19:10 hrs.

Arturo Longton se sinceró sobre su pasada vida amorosa en una reciente participación en un programa de televisión.

El exchico reality confesó que tuvo una relación "seria" con Kenita Larraín, además de dar a conocer públicamente por qué la empresaria siempre negó el vínculo entre ambos.

Ir a la siguiente nota

"Tuvimos algo serio"

Fue durante la emisión de "Mundos Opuestos 2", en el año 2013, que el público supo de la relación entre Kenita Larraín y Arturo Longton.

En esa ocasión, ambos vivieron una tensa situación cuando la cantante ingresó repentinamente al programa, episodio en el que negó su relación con el chico reality.

Instagram @arturoleyenda

Ahora, Arturo Longton se sinceró en un nuevo capítulo de un espacio de Canal 13 y confesó que no solo tuvieron una relación, sino que además esta fue de gran seriedad.

"Sí tuvimos algo, serio", compartió. "No sé si la palabra pololos, pero salíamos, estábamos juntos", añadió.

¿Por qué Kenita siempre lo negó?

La entrada de María Eugenia al reality en aquella ocasión fue exclusivamente para enfrentar a Arturo, después de que él le mencionara a otro participante sobre su pasada relación.

Instagram @kenitalarraincalderon

"Yo estaba un día en la piscina de 'Mundos Opuestos 2', yo me había sacado el micrófono y estaba conversando con el Seba (Ramírez) de la vida y ahí le conté para echar la talla", dijo Arturo, quien luego explicó los motivos de la negativa de Kenita.

"Ella no reconocía en ese minuto eso porque yo me separé, no fue por la Kenita, pero no quería que la vincularan con eso, que la vincularan con esa separación, tenía ese temor", compartió.

Según el mismo Arturo, para él también es difícil revelar su pasado amoroso, específicamente con María Eugenia, pues "fue una situación en la que yo cometí mucho dolor a otra persona que quiero mucho", reveló.

Todo sobre Famosos chilenos