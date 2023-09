"Me importa una ra...": Coté López responde tajante a comentarios en que la tildan de "chula"

28 sept. 2023 - 02:19 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo e influencer, María José López, respondió tajante a comentarios y opiniones que critican su forma de vestir y a quienes la tildan de “chula” por este motivo.

Esto sucedió tras una publicación de una historia en Instagram, donde habilitó la opción para que sus seguidores le hicieran preguntas o efectuaran comentarios.

Los comentarios

“Amo que te vistas ultra sexy o ultra cómoda y no sigas las reglas. Y amo a Luis que apoye”, fue uno de los comentarios, el que fue aprovechado por Coté para hablar sobre este tema.

Comenzó señalando que “de día prefiero el oversize, pero para salir siempre bien chula (como lo categorizaría la gente). Me encanta y me importa una raja lo que piense gente que no conozco”.

La opinión de su marido

La modelo reveló que a su esposo, Luis Jiménez, tampoco le molesta su forma de vestir, ya que desde la adolescencia se relacionó con la moda más europea.

“Nunca me ha dicho nada. Se fue a los 16 a Europa, donde en las discos andan con trasparencias y hot pants, así que está normalizado tanto para él como para mí. Cada uno se viste como se siente cómodo”, cerró.

