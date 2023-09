Skarleth Labra, expolola de Pailita, revela que se hizo una cirugía estética: "Me encantó el resultado"

27 sept. 2023 - 21:10 hrs.

En febrero pasado, el nombre de Skarleth Labra acaparó diversos portales de espectáculos nacionales, y es que en ese entonces protagonizó una polémica ruptura con su expareja, el cantante urbano Pailita.

Tiempo después, la joven bailarina decidió entrar a un reality show, del cual fue eliminada hace un par de semanas. Tras su salida, Labra sorprendió a sus seguidores tras revelar que se sometió a una cirugía estética.

"Me encantó el resultado"

A través de su cuenta de Instagram, la influencer publicó un video en formato Reels, en el que compartió imágenes del antes y después de la intervención.

En concreto, Skarleth se realizó una lipoescultura con transferencia a glúteos y lifting de ombligo. Esta operación consiste en la extracción del tejido adiposo mediante rayos láser, que en su caso se reubicó en otra zona de su cuerpo.

"Muchas me han preguntado qué me hice y, bueno, me saqué un poquito de merengue jajaja", bromeó, aludiendo al dulce que solía comer en el encierro.

En la misma línea, Skarleth comentó que "llevo 2 semanas cumplidas hoy martes (desde la cirugía), y me siento superbién".

En las imágenes se ve a la joven entrando a la clínica y luego utilizando una faja postoperatoria. Además, mostró cómo quedó su abdomen tras el procedimiento, luciendo un aspecto más tonificado.

"Me encantó el resultado (...) solo queda cuidarme", escribió la influencer, quien destacó que aún le queda un largo proceso de recuperación.

