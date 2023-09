Sergio Basteri: Hermano menor de Luis Miguel reaparece en los medios de comunicación tras varios años

27 sept. 2023 - 15:10 hrs.

El hermano menor de Luis Miguel, Sergio Basteri, fue captado por los medios de comunicación tras varios años sin ser divisado por el ojo público.

Fue el programa "Despierta América" el que logró encontrar a Sergio Basteri, quien tendría una tensa relación con Luis Miguel.

En el aeropuerto, Sergio se encontraba acompañado de Octavio Foncerrada, el doctor que se encargó durante años de la salud de todos los Basteri. Actualmente, se dice que Foncerrada tendría una relación casi paternal con el hermano menor de Luis Miguel.

Sergio Basteri junto a Luis Miguel cuando eran jóvenes

La aparición de Sergio Basteri

Una reportera del programa se lo encontró en el aeropuerto y comenzó a hacerle varias preguntas, las cuales no fueron contestadas por Sergio.

"¿Qué es de tu vida? ¿Has hecho las paces con Luis Miguel?", fueron parte de las consultas que le hicieron a Basteri, lo que causó el hastío de Foncerrada, quien salió a defenderlo. "Déjennos en paz", le expresó a la periodista.

Minutos después, la reportera se encontró en solitario a Sergio, por lo que nuevamente lo abordó. "Solo quiero saber si estás contento con la vida que llevas ahorita", le preguntó.

Sin embargo, Basteri no quiso contestarle. "No, o sea, mira, yo no soy personaje público y les pido que simplemente me dejen en paz", solicitó.

De la vida de Sergio Basteri es poco lo que se sabe. El medio Tribuna asegura que vive en España, trabaja como vendedor y tiene un hijo.

