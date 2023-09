"Te perdí el respeto": Así fue la dramática pelea entre Javiera y su papá en 'Juego de Ilusiones'

27 sept. 2023 - 17:10 hrs.

En el capítulo de este miércoles 27 de septiembre de "Juego de Ilusiones" vimos un enfrentamiento de alto impacto entre Javiera (Fernanda Finsterbusch) y su padre, Julián (Julio Milostich).

Todo se dio luego de que Julián insistiera en que hará sufrir a su familia biológica, compuesta por Irene (Loreto Valenzuela) y sus hijos, lo cual tiene furiosa a Javiera. Y es que la joven ha tomado cariño a esa parte de sus familiares, y no quiere que su padre cargue contra ellos.

La pelea entre Javiera y su padre

La trifulca entre ambos comenzó en la pieza de Javiera. El padre de la joven llegó a increparla por haber estado durante las últimas horas en la casa de Irene. "¿Quieres ser la pareja de un delincuente? ¿En serio? Terminar en la cárcel como una marginal, como tu mamá", le dijo Julián a su hija.

Ella defendió a la familia de Irene y sobre todo a Joaquín (Nicolás Rojas), su pololo, colmando la paciencia de Julián. "¿Cómo no te has dado cuenta que es nefasto?", le preguntó, confirmándole luego que echará a "patadas" a todo el clan de Irene.

La comida de los Nazir

Luego, en la mesa durante la cena, Julián abogó por la armonía y unión entre todos, lo que causó las risas de Javiera, quien incrédula no comulgó con dicha idea y atacó sin filtro a su papá.

"Irene y su familia, son tu familia también. Y no los trates como delincuentes, papá, porque tú también lo eres. Cometiste delitos y graves, y acá nos vinieron a embargar la casa por tu culpa, papá (...) ahora entiendo a mi mamá. Cuando estaba el abuelo vivo, él mandaba, pero ahora no hay nadie que te ponga límites, porque antes no eras así. Y ahora resulta que te desquitas con todos nosotros porque ahora la mamá prefiere estar presa en vez de estar contigo", indicó la joven, provocando la ira de Julián.

Javiera enfrentándose a su padre

"¡Qué te has creído que me vienes a faltar el respeto, porquería!", le gritó Julián a su hija, quien frente a su cara le contestó: "Yo te perdí el respeto, papá".

