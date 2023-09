"Ya es una más de la familia": Stefano Massú presenta oficialmente a su polola brasileña

24 sept. 2023 - 15:10 hrs.

¿Qué pasó?

El hermano menor de Nicolás Massú, Stefano, se ha visto muy bien acompañado durante los últimos meses, y durante la presentación del equipo chileno de Copa Davis en Italia, muchos de sus seguidores querían conocer su situación sentimental.

Es así como el influencer de 34 años confirmó que se encuentra pololeando con una joven modelo brasileña.

El pololeo

Stefano, en diálogo con Las Últimas Noticias, contó sobre cómo conoció a Alyne Lira, una joven modelo brasileña de 28 años, con quien se vieron por primera vez en octubre de 2022.

“Ella es de Belo Horizonte, pero trabaja alrededor del mundo. Hay un mes o dos que no nos vemos, pero después estamos un mes o dos juntos”, explicó.

Cómo se conocieron

“Ella estaba trabajando en Santiago, en la agencia We Love Models, y la conocí en el Teatro C, una discoteca en Vitacura. Ahí la vi por primera vez y conversamos, me presenté solo”, relató el menor de los Massú.

Sobre si le ha afectado el hecho de estar distanciado de su polola, Stefano contó que “no, porque de chico he estado acostumbrado a distancia de la gente que quiero. Nicolás estaba prácticamente fuera y no existían los teléfonos como ahora”.

La opinión de la Tía Sonia

Acerca de cómo se lleva su mamá, la Tía Sonia, con su pareja, Massú detalló que “está feliz. Todos se llevan bien con Alyne, la quieren mucho, ya es una más en la familia (…) mi mamá se lleva bien con todas las nueras que ha tenido”.

Una pareja para el Nico

Sobre la vida sentimental de su hermano, Nicolás, sostuvo que “yo estaba feliz solo y ahora con Alyne estoy más feliz".

"Yo creo que Nicolás está feliz con esta vida de viajar, de poder competir. Con señora y con hijos no podría viajar todas las semanas”, cerró Stefano.

Todo sobre Famosos chilenos