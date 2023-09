Memo Bunke actualiza su estado de salud tras sufrir accidente: Pide dadores de sangre

22 sept. 2023 - 13:10 hrs.

A través de las redes sociales, Memo Bunke reveló hace algunos días que había sufrido un accidente, el cual lo obligó a ser internado en la Posta Central.

"Queridos amigos, comentar que Memo Bunke tuvo un accidente y se encuentra hospitalizado en la Posta Central, donde gracias a Dios y todos sus trabajadores está muy bien atendido. Agradecemos sus oraciones y buenos deseos", informó la familia el pasado 13 de septiembre, mediante Instagram.

Memo Bunke pide dadores de sangre

A más de una semana de este accidente, Memo Bunke reapareció a través de sus redes sociales en un video, en el que pide a sus seguidores su ayuda con donaciones de sangre.

"Hola, chiquillos, aquí les habla el hueón de la mala suerte, como la canción que escribí, pero bueno, hay que darle no más y seguir. Estoy en mi casa, después que me intervinieron la manito, mejor, con un poco de dolor. Cuando me duele mucho tomo las medicinas que tengo que tomar", partió diciendo.

Memo Bunke

Luego, agregó: "Hago este video porque necesito dadores de sangre. Me pidieron y no he podido conseguir. Así que si alguien quiere ir a donar sangre a la Posta Central, a nombre de Guillermo Alburquenque, que soy yo, sería súper bueno. Donar sangre es donar vida".

"Un abrazo grande, y un abrazo más grande a aquellos que puedan ir a la Posta Central a mi nombre", expresó el humorista, recibiendo decenas de comentarios de apoyo de parte de sus seguidores.

"Ánimo querido, y a recuperarse bien", "gracias a Dios estás de vuelta", "fuerza Memito, harta fuerza", "vamos que tú puedes", son parte de los mensajes que se pueden encontrar en el posteo.

Revisa el video

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Memo Bunke (@memobunke)

