"Te cuestionas como madre": Rosemarie Dietz fue criticada por extraña luego que retara a su hija por botar comida

22 sept. 2023

Durante el pasado miércoles 20 de septiembre, la exparticipante de "Mekano", Rosemarie Dietz, tomaba desayuno junto a su marido, Cristóbal González, y la pequeña hija de ambos, Catalina, en un hotel.

La niña, que tiene un año y siete meses, en un momento del desayuno comenzó a botar la comida al suelo, lo que provocó que Rosemarie le llamara la atención con una advertencia de por medio.

La advertencia de Rosemarie Dietz a su hija

"Le dije: 'Catalina, eso no se hace, amor, no se bota la comida'. A la segunda vez le dije: 'Catalina, no'. Y a la tercera, ya le dije: 'Te voy a pegar si sigues, eso no se hace'. Pero le dije eso solo como fórmula para advertirle, yo nunca le he pegado. Imagínate, es lo más importante que tengo", indicó en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

Tras este momento, los tres se pararon de la mesa y, al regresar, se encontraron con una carta encima. "Era de otra comensal que estaba cerca de nosotros, debe haber tenido unos 30 años y andaba de negro. Cuando leímos lo que decía, no lo podíamos creer", reveló.

Y es que la hoja decía: "¡Hola! No pude evitar escuchar cómo amenaza a su bebé, que de no modificar su comportamiento le 'pegara y fuerte'. Le recuerdo que el maltrato físico y sicológico a un menor de edad en Chile está penado".

Tras leerla, Rosemarie aseveró que "con Cristóbal quedamos en shock, se nos desfiguró la cara. Nosotros como papás siempre tratamos de hacer lo mejor por nuestra hija, yo me considero una mamá súper dedicada, pero esto me golpeó, encontré injusto que esta persona insinuara que estábamos maltratando a nuestra hija".

La ex "Mekano" confesó que esta carta la hizo cuestionarse. "Yo estoy todo el día con mi hija, guiándola, tratando de hacer lo mejor, siempre con respeto y amor. Pero si mi hija no se porta bien y, por ejemplo, bota la comida, la voy a corregir. Yo hago eso para que el día de mañana ella sea educada y buena persona", explicó.

"Pegar es una palabra fuerte, es verdad. Pero yo no lo hice con agresividad. Era para poner en alerta a mi hija. Pero desde eso a llegar que te digan que eres maltratadora, sabiendo que no lo eres, duele. Duele porque te cuestionas como madre. Pero dándole otra vuelta, al final yo creo que tiene que ver con las diferencias en la crianza, con los distintos estilos", concluyó.

