"¿Esos niños son mis hermanos?": Sofía confrontará a Juanjo por tener dos familias en 'Generación 98'

21 sept. 2023 - 23:45 hrs.

El lunes 25 de septiembre se emitirá un nuevo capítulo de la exitosa teleserie nocturna de Mega, "Generación 98", la que se trasmite de lunes a jueves, a partir de las 22:30 horas, justo después de Meganoticias Prime.

En el avance, Loreto (Ignacia Baeza) le preguntará a su hijo Sebastián (Lucas Maffei) cómo se puede rastrear la dirección IP de un mail.

Ir a la siguiente nota

Macarena (Constanza Mackenna) recibirá una inesperada llamada telefónica de su prima, quien no será nada más que "la turca" (Francisca Imboden), la vieja amiga de Cota (Luz Valdivieso).



Luego de que Pitu (Lorena Bosch) llegara de manera inesperada a la casa de Hernán Olmedo (Gabriel Cañas), el hombre se subió al auto de su excompañera, donde mantuvieron una misteriosa conversación en torno a Punta Virgen.

Pitu en "Generación 98".

"Tú te vas a llevar una gran parte de este negocio", le dirá Olmedo, ante lo que la 'cara de lenteja' recalcará que ella fue quien puso el capital para Punta Virgen.

"¿Esos niños son mis hermanos, verdad?"

Juanjo (Nicolás Poblete) simuló un viaje a Temuco para irse a visitar a su segunda familia, compuesta por Alicia (Lorena Capetillo) y Sofía, la pequeña hija de ambos.

La niña, que constantemente espera poder pasar más tiempo con su padre, le hará una sincera pregunta al corredor de propiedades.

"¿Esos niños son mis hermanos, verdad? Por eso nunca estás con nosotras. Es porque tienes otra familia, ¿verdad? Contéstame", le consultará a su papá.

Juanjo en "Generación 98".

Por otra parte, Hernán y Pitu seguirán conversando sobre el negocio de Punta Virgen. "Cuando hago negocios hay una sola cosa que no me gusta y es que me cambien las reglas del juego. Marta Salazar", dirá ella.

"Ella nunca fue parte del plan inicial, así que no estamos rompiendo el plan", responderá Olmedo. El empresario también dirá que pese a la intención de Martita por invertir, él no permitirá que ingrese al negocio.

"Tiene que correr la misma suerte que los demás", advertirá Pitu, lo que desencajará a Hernán.

¿Qué responderá el empresario? Eso lo conoceremos en el próximo capítulo de "Generación 98", el que se puede ver en MegaGO, 24 horas antes de su estreno en televisión.

Revisa el avance completo

Los estrenos de los capítulos de las teleseries de Mega los puedes ver por la señal en vivo o en forma anticipada suscribiéndote a Mega Go. También revisa los avances y mejores momentos aquí.

Todo sobre Generación 98