"Son tres contratos los que hoy he cerrado": El importante logro profesional de Gala Caldira en España

21 sept. 2023 - 20:00 hrs.

En julio de este año, la modelo española Gala Caldirola sorprendió al anunciar que dejaría Chile para volver a su país de origen, donde comenzaría una nueva vida junto a su hija, Luz Elif.

A través de Instagram, la influencer ha dejado ver cómo son sus días en España, viviendo junto a sus padres. Asimismo, contó que el proceso de adaptación no ha sido fácil. Sin embargo, ha logrado grandes avances.

Ir a la siguiente nota

Nuevas oportunidades laborales

En una reciente secuencia que subió a sus stories, Gala reveló una noticia que la tiene feliz y la cual guarda relación con sus metas profesionales.

"Estoy muy contenta, yo no soy muy de hablar por aquí, pero es que necesito contarles. Hablo de temas laborales", comenzó diciendo.

Acto seguido, explicó que ayer miércoles tenía un par de reuniones bastante importantes, ya que estaba a punto de concretar una serie de contratos laborales. Eso sí, la jornada no estuvo exenta de complicaciones, que procedió a detallar.

Gala Caldirola vía Instagram

"Tenía que ir a una gestoría para poder hacer un trámite para que pudieran hacerse estos contratos (...) tenía 40 minutos para llegar, yo no conduzco, todos sabéis que me da miedo conducir porque tuve un accidente. No había taxis, la gestoría está a 3 kilómetros de mi casa, pero dije 'voy a llegar como sea'", indicó.

Según relató, "en 30 minutos hice corriendo más de 3 kilómetros, llegué a 5 minutos de que cerraran, pero logré hacer el trámite. Valió la pena, los esfuerzos siempre tienen una recompensa, y no es ni uno ni dos, son tres contratos los que hoy he cerrado".

Estos tres proyectos están ligados al conglomerado de comunicaciones español Mediaset, en específico, a su canal de televisión Telecinco.

Finalmente, Caldirola envió un mensaje a sus seguidores. "No tengáis miedo a atreverse al cambio, porque al final los esfuerzos, cuando las personas te enfocas, cuando te proyectas, cuanto decretas, logras lo que te propones. Los límites solo los pones tú".

Revisa las declaraciones de Gala Caldirola

Todo sobre Famosos chilenos