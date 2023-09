"Puede andar con la mina que quiera": Daniela Aránguiz asegura que Luis Mateucci está soltero

15 sept. 2023 - 18:10 hrs.

La celebridad chilena Daniela Aránguiz despejó las dudas sobre su situación amorosa —de forma indirecta—, dejando en claro el estado de quien se sindica que sería su pareja, Luis Mateucci.

Durante los últimos meses se ha especulado que ambos están juntos, e incluso la propia Daniela aseguró en televisión que eran novios.

Daniela Aránguiz y su relación con Luis Mateucci

Sin embargo, todo habría cambiado entre ambos. Resulta que esta semana en un programa de Zona Latina, los panelistas, entre los cuales se encuentra Daniela Aránguiz, comenzaron a hablar sobre los posibles ingresos a un reality chileno.

En este sentido, abordaron el nombre de Luis Mateucci, el cual estaría sonando como participante. Daniela, consciente de que para la opinión pública tendría una relación con él, partió diciendo que "yo quiero aprovechar esta instancia, porque todo el mundo sabe que tenemos una onda con Luis".

"Nunca le pusimos nombre (a su relación) porque fue mi decisión no ponerle nombre a algo, que nos estamos conociendo, lo estamos pasando súper bien, estábamos juntos, salíamos, teníamos como una especie de romance", agregó.

Ahora, aclarando el estado sentimental de Mateucci, declaró: "Quiero decir públicamente que yo le deseo lo mejor a él en este reality y que entra solterito para que pueda entrar a jugar, puede andar con la mina que quiera".

"Es un gallo joven. Yo no voy a dejar de hacer nada por nadie nunca más en mi vida y espero lo mismo de él, que no deje de hacer nada por mí. Le deseo lo mejor en el reality, que lo pase chancho y entra solterito, para que no me anden poniendo cuernos que no me merezco", concluyó Aránguiz.

