Julián Elfenbein recuerda su última conversación con Felipe Camiroaga: "Se va y me abraza"

18 sept. 2023 - 20:10 hrs.

Julián Elfenbein recordó, en una reciente entrevista, cuáles fueron las últimas palabras que intercambió con Felipe Camiroaga.

Ambos animadores eran grandes amigos y compartían casa televisiva en septiembre de 2011, fecha en que ocurrió el accidente que costó la vida del rostro de televisión, junto al equipo que lo acompañaba al Archipiélago de Juan Fernández.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo fue su última conversación?

Durante ese año, tanto Camiroaga como Elfenbein trabajaban en TVN. Camiroaga se desempeñaba como el animador principal del matinal, y semanas antes del accidente había decidido tomarse vacaciones.

Instagram @julianelfenbeink

Estaba planeado que fuera Elfenbein quien lo reemplazara durante su descanso, por lo que una de sus últimas interacciones ocurrió dentro del canal.

El último viernes que trabajó Camiroga en el canal, se encontraron antes de la reunión de pauta del programa.

"Llega Felipe, a las 12, porque los matinales terminaban a las 12, entra a la oficina, y me dice una cosa muy chistosa, porque Felipe estaba cansado... Me dice: ‘Te dejo este cachito, Juli’. Me decía Juli", reveló en la reciente entrevista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julian Elfenbein Kaufmann (@julianelfenbeink)

"Se va y me abraza y me da un beso", recordó el animador.

Sin embargo, esa no fue su última interacción, ya que ambos eran grandes amigos y continuaron conversando a través de mensaje de textos que Camiroaga enviaba desde Chillán.

"No los voy a decir, pero mensajes chistosos", afirmó.

Todo sobre Famosos chilenos