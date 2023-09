Mon Laferte confiesa que desea terminar la enseñanza media para luego ir a la universidad: "Me gustaría estudiar"

17 sept. 2023 - 12:00 hrs.

La cantante Mon Laferte se encuentra en Chile, donde ha aprovechado de participar en diferentes actividades y entrevistas con la prensa, hablando sobre su vida y proyectos.

En una de ellas, Laferte reveló que tiene el deseo de estudiar en la universidad, pero antes, tiene que dar otro paso: terminar el colegio.

Mon Laferte desea terminar el colegio

Así lo contó en una entrevista que tuvo con la radio FMDOS, explicando que actualmente tiene dos anhelos. El primero, eso sí, tiene que ver con su faceta artística.

"Tengo dos sueños. Juntar todo lo que me interesa en el arte, en un solo espacio físico. Y vamos a tener este próximo año una exposición en México, que va a juntar todo como pintura, instalación y música con respecto al disco, y eso va a pasar, va a suceder", partió contando.

Luego, agregó que en línea con su afición por el arte, desea profesionalizarse aún más en dicha rama indicando que le gustaría estudiar algo afín a esto en la universidad.

"Otro sueño que tengo en la vida es estudiar. Me gustaría estudiar, no sé, Historia del Arte, algo que tenga que ver con el arte. Nunca estudié nada, solo terminé octavo básico", reveló.

Cabe recordar que en una entrevista que dio en 2022, Mon reveló que solo llegó hasta primero medio, curso que finalmente no terminó debido a que encontró trabajo en la música.

"No podía creer que me iban a contratar para trabajar, en la escuela me está yendo horrible y solo voy a pelearme y vender mota (marihuana), no tengo nada más que hacer ahí. Encontré la música y me fui a trabajar", declaró, según recoge Infobae.

