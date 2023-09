"Propongo opinar menos": Ángela Prieto se defiende de las críticas por su nuevo look

16 sept. 2023 - 19:10 hrs.

Ángela Prieto salió a defender su apariencia en redes sociales, tras tomar la decisión de cambiar su imagen.

La actriz de 45 años publicó una fotografía en la que claramente se pueden ver sus primeras canas y, según ella, no planea esconderlas con tinturas, sin importar las críticas que reciba por su decisión.

"Llegaron para quedarse"

"Mis canas llegaron para quedarse", dio a conocer en su cuenta de Instagram.

Estos cabellos de color blanco, asociados con el envejecimiento, suelen ser un motivo de preocupación para las personas, por lo que muchos prefieren recurrir a las tinturas para cubrirlo.

Sin embargo, para Prieto esto no será una opción.

"Siempre pensé en dejármelas y evitar tinturas, etc. Aceptar el paso de los años con la cabeza en alto y la gratitud de los años vividos", añadió la actriz de teleseries chilenas.

"Propongo opinar menos"

Ángela Prieto se está preparando para las críticas, y es que ya ha recibido comentarios sobre su decisión.

"Muchos cuestionan mi decisión diciendo que me veo aún mayor, que no me quedan bien, etc. Propongo opinar menos sobre el del lado y trabajar más en uno mismo", escribió.

Esta recomendación de la actriz, también aplica para las personas que deciden teñir su cabello, con las que no tiene "nada en contra", según aclaró.

"Lo liberador es poder hacer lo que tú te sientas cómoda, sin la necesidad de que tantos metan la cuchara", sentenció la también modelo.

