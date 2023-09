"El carnet a la cres...": Grupo Red se suma a campaña del Gobierno y reversiona icónica canción "Amor Adolescente"

14 sept. 2023 - 10:10 hrs.

A pocos días de que comiencen los festejos de las Fiestas Patrias 2023, el Gobierno ha lanzado diferentes campañas a través de redes sociales, con diferentes objetivos.

La primera de ellas fue con Guido Vecchiola, quien recreó el mismo comercial que hizo hace 30 años (el cual reconoció que no quería hacerlo en un principio), realizando un llamado a no manejar bajo los efectos del alcohol.

Durante este jueves 14, en tanto, publicaron un nuevo video en X (ex Twitter) en el que incentivan a los ciudadanos a reciclar los residuos que se generan en estas fechas producto de los festejos.

"Tú y yo somos dos adolescentes que reciclan"

Y en esta campaña también apelaron a la memoria colectiva de los chilenos y chilenas, "reciclando" una de las canciones más conocidas del Grupo Red, llamada "Amor Adolescente".

La banda argentina que lanzó dicha canción en el año 1997 participó en la campaña gubernamental, grabando un video apelando a que las personas separen sus residuos y los boten en diferentes contenedores, cambiando la letra de la canción.

Javito, vocalista del Grupo Red

Porque si en la versión original el Grupo Red decía "sabes, que de niño yo, decía que algún día me casaría con vos", en esta versión señalan: "Sabes, que de niño yo, decía que algún día reciclaría con vos".

Más notable es el cambio del coro, en el cual ahora los argentinos dicen "tú y yo somos dos adolescentes que reciclan", en vez de "tú y yo somos adolescentes que se aman".

En cosa de horas el mensaje se llenó de reposteos y comentarios de personas que aclamaron la campaña. "No me gustó, me encantó", "me botaron el carnet", "el carnet a la cresta", "me hicieron la mañana", "qué buena manera de despertar", "que están creativos", son parte de las reacciones que se pueden encontrar en el tuit.

¡Tú y yo, somos dos adolescentes que... reciclan! Sí, todos podemos hacerlo porque #ReciclarEsLaCumbia ??



La #LeyREP obliga a las empresas a reciclar o reutilizar envases (plástico, cartón, papel, vidrio y metal) para proteger la salud de las personas y el medio ambiente. ?? pic.twitter.com/skdzeVPZhs — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) September 14, 2023

