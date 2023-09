Coté Quintanilla actualiza su estado de salud tras importante cita médica: "Me puse a llorar"

13 sept. 2023 - 13:10 hrs.

Gran parte de los fans de María José Quintanilla han estado siguiendo el desarrollo del estado de salud de la animadora y cantante, quien hace un mes tuvo una lesión en su pierna que la obligó a estar en reposo absoluto.

Durante esta semana, la artista, a quien también llaman "Coté", tuvo una importante cita médica, debido a que su profesional tratante podía darle el alta y, así, ella podría retomar sus compromisos laborales.

¿Cómo le fue en el médico?

Tras su consulta, María José grabó un video desde su casa que, en un principio, de seguro alertó a sus seguidores, por la forma en que partió hablándole a la cámara.

Sobre su cara pegó un enorme gif que dice "importante", y comenzó a hablar: "Hola, familia, voy a hacerla muy cortita, ya paré de llorar, ya la emoción ya se fue. Quería pedirles un favor, un gran favor en realidad. Si se pueden aprender la canción 'El regalito', si se la pueden aprender de memoria la letra, por favor".

"Es súper importante para que la cantemos este sábado 16 en el Sporting de Viña (del Mar), porque me dieron el alta médica conch...", agregó de forma efusiva.

Luego, ya más calmada, dijo que "estoy súper feliz, de verdad, me puse a llorar porque no pensé que me iban a dar el alta todavía, entonces estaba nerviosa porque tenía compromisos que tenía que cancelar si no me la daban".

"Pero también quiero bajar un poco las expectativas, cojeo un poquito, me cuesta igual movilizarme, pero estoy muy feliz, muy feliz, en verdad que sí. Me va a hacer bien volver a verles, así que nos vemos el 16", cerró.

