"Quiero que seas feliz": Marco cambia de actitud con Carol y la apoyará en su embarazo en 'Como la vida misma'

12 sept. 2023 - 21:15 hrs.

En el capítulo de este martes 12 de septiembre de "Como la vida misma", vimos un especial momento entre Marco (Andrés Velasco) y su hija Carol (Octavia Bernasconi).

Recordemos que durante los últimos episodios, Marco no ocultó el gran enojo y decepción que tenía hacia Carol, luego que se enterara de que está embarazada.

Ir a la siguiente nota

"Quiero que seas feliz"

Desde que supo aquello, su actitud cambió radicalmente, hasta el episodio de este martes en el que se dio cuenta de que ya no le queda nada más que apoyar a Carol.

Mientras su hija tomaba desayuno en la casa de su madre, llegó Marco junto a su padre, con una pequeña cuna en la que dormirá su nieto o nieta.

Tierno momento entre Carol y Marco

Al verlo ahí ella quedó sorprendida, y le preguntó si es que acaso había dejado de estar molesto. "¿Ya no estás enojado conmigo?", le dijo.

"Mira, princesa, todavía me cuesta mucho, pero no es porque no te quiera, sino todo lo contrario, tengo un exceso de amor por ti, yo quiero que seas feliz hija. Así que yo te voy a apoyar y te voy a acompañar en todo", le contestó Marco.

De hecho, a tal punto llegó su cambio de actitud que incluso le pidió acompañarla al ginecólogo para acompañarla en la ecografía.

Revisa la escena

Los estrenos de los capítulos de las teleseries de Mega los puedes ver por la señal en vivo o en forma anticipada suscribiéndote a Mega Go. También revisa los avances y mejores momentos aquí.

Todo sobre Como la vida misma