Gala Caldirola y su nueva vida en España: "Ha sido súper difícil para mí"

Hace poco más de un mes, Gala Caldirola dejó su vida en Chile y retornó a vivir a su natal España junto a sus padres.

La exchica reality, a pesar de encontrarse bien, reveló que le ha costado adaptarse a su nueva vida luego de estar tanto tiempo fuera de sus tierras.

Cabe recordar que la española vivió tres años y medio en Turquía junto a Mauricio Isla, quien en ese entonces era su esposo. Luego pasaron un año en Brasil para posteriormente volver a Chile.

Actualmente, se encuentra viviendo con su hija Luz Elif en Altea, ciudad en la que está acompañada de sus padres.

La nueva vida de Gala Caldirola en España

En conversación con Las Últimas Noticias, Gala contó cómo ha sido este nuevo cambio en su vida acompañada de su hija y sus padres.

"Aunque me vean muy contenta y obviamente lo estoy, ha sido súper difícil para mí dejar atrás toda la vida y rutina que tenía en Chile porque woah... Me costó construirlo y comprenderás que me costará construirlo todo y esa rutina nuevamente aquí (en España)", reveló la influencer.

Gala y su hija en Altea, España / Instagram @galadrielcaldirola

La modelo agregó que "este último tiempo en Chile estuve sufriendo mucha ansiedad, angustia y empecé hasta a tener etapas de crisis, entonces en España me siento muy protegida porque tengo a mis padres que me cuidan, me apoyan y que me dan esa contención".

Está mejor en España

"Debo reconocer que aquí me siento más libre, fuera del juicio de tanta exposición que tenía en Chile, siento que puedo caminar tranquila, tener una vida un poquito más normal fuera de las luces", dijo a LUN.

Si bien, Gala no está a la luz de los focos, explica que necesitaba un tiempo alejada de la opinión pública para pronto volver al mundo del espectáculo y desarrollar su vida como lo hacía normalmente.

