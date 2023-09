"Muy bonito": Denisse Campos recuerda el lujoso regalo que le dio Manuel Neira cuando estuvieron juntos

08 sept. 2023 - 09:15 hrs.

La exmodelo Denisse Campos hizo memoria en un programa de televisión, recordando el tiempo en que tuvo un romance con Manuel Neira.

Campos participó en un espacio de La Red, en el que abordaron unos viejos dichos de Pamela Díaz, exesposa de Manuel Neira, quien aseguró que el otrora futbolista le fue infiel con Denisse.

Ir a la siguiente nota

La joya que le regalaron a Denisse Campos

En este sentido, Campos contestó que sí mantuvo un romance con Neira, pero él ya estaba soltero. "Tuve una relación con Manuel en Buenos Aires, pero no fue infiel conmigo. Ellos ya estaban separados hace un tiempo largo (...) Siempre buena onda con la Pamela y con Manuel", indicó.

Una de las conductoras le consultó a Denisse si es que el exfutbolista le regaló alguna joya en el tiempo que estuvieron juntos, respondiendo la exmodelo con una anécdota de ese momento.

Denisse Campos

"Me mandó un anillo muy, muy bonito. Yo creo que el Iván Zamorano le dijo ‘pónele color’ [sic]. No sé", partió contando sobre el regalo, provocando las risas del panel, recordando la amistad que ambos cracks tuvieron por la década del 2000.

"La cosa es que era una joya maravillosa. Entonces yo estaba en el avión y atrás venía Pamela Díaz. Y me dice ‘qué bonito tu anillo’, y se fue", rememoró.

En ese sentido, le consultaron directamente si la joya pertenecía a Pamela. Al respecto, ella contestó que "no sé, a lo mejor se lo había pedido. No, no era de ella, si la hue... venía envuelta, con sus sellos".

Todo sobre Famosos chilenos