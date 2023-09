Aylén Milla acude a urgencia de clínica por complicaciones de salud: Tuvo una intoxicación alimentaria

08 sept. 2023 - 01:34 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo e influencer argentina, Aylén Milla, reveló en sus redes sociales que se vio afectada por un problema de salud, lo que la obligó a acudir hasta la urgencia de una clínica capitalina.

La exchica reality superó un agresivo cáncer de mama y aún se encuentra en un período de convalecencia, por lo que ha tomado varias medidas para su cuidado personal.

Ir a la siguiente nota

Acudió a urgencia

Este jueves la ex chica reality, dio a conocer que está pasando por otra complicación de salud y mencionó a través de sus historias de Instagram lo siguiente: "me intoxiqué, al parecer anoche con sushi y vine a urgencias".

Agregó que se trató de un "día off" y agradeció a Clínica Meds por hacerla sentir "que son como mi familia (...) me siento cuidada y querida. Hasta mañana".

Menopausia temprana

Anteriormente, Aylén dio a conocer que "de repente me muero de calor y me quiero sacar todo. Se llama menopausia", escribió junto a una fotografía.

Además, la influencer contó: "Quién diría 33 años con menopausia, amazing! You never know (increíble, una nunca sabe)”.

Todo sobre Aylén Milla