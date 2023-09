"Hay que volver a lo natural": Kel Calderón muestra su cambio de look estrenando nuevo corte y color de cabello

06 sept. 2023 - 08:00 hrs.

A través de sus redes sociales, la egresada de derecho e influencer Raquel "Kel" Calderón mostró el cambio de look al que se sometió durante los últimos días.

La hija de Raquel Argandoña, quien hace algunos meses se había aclarado parcialmente su cabello otórgandole luz con mechones más rubios, esta vez optó por volver a su pelo "natural", oscureciéndolo varios tonos.

"Hay que volver a lo natural"

Así lo contó el estilista de la joven, quien participó en un video que Raquel subió a sus redes sociales mientras le tinturaban su cabello.

"Vamos a oscurecer y dar un toque de sombra", expresó Enrique López, el profesional a cargo de la nueva imagen de Kel, antes de comenzar con su trabajo.

Calderón, totalmente entregada a su estilista, le consultó el motivo por el cuál él decidió teñirle el cabello nuevamente oscuro.

"Amiga, la tendencia dice que hay que volver a lo natural", expresó López en el clip, que muestra todo el proceso de tinturación hasta el final, en el que aparece Kel luciendo su nuevo aspecto.

En la descripción del video, Kel escribió: "Me han preguntado mil por mi nuevo color de pelo y sí, bebés, me lo oscurecí harto (y también me lo corté un montón)", redactó, además de agradecer a Enrique López por su trabajo profesional.

