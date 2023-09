"Me voy a encargar de funarte": Pía tomará acciones contra Nacho si no se hace cargo de su hijo en 'Como la vida misma'

05 sept. 2023 - 21:15 hrs.

En el capítulo de este martes 5 de septiembre de "Como la vida misma", Pía (Sol Parga) se enfrentó en duros términos a Nacho (Oliver Borner).

Pía decidió llamar a Nacho para instarlo a que se haga cargo del bebé que está esperando Carol (Octavia Bernasconi) de él y, además, amenazó con funarlo.

Ir a la siguiente nota

Pía amenazó con funar a Nacho

Muchos dirán que Pía es buena amiga de Carol, no obstante, si hizo esa llamada es porque está consciente de que su pololo, Bruno (Andrew Bargsted), se terminará haciendo cargo de la guagua.

"Quiero que te hagas responsable del condoro que te mandaste con la Carol (...) yo no voy a dejar que el Bruno se haga cargo de un cacho que es tuyo", expresó Pía en el telefóno.

Pía amenazó a Nacho

Tras oírla, Nacho le dijo que "no voy a dejar que tú me andes paqueando (vigilando). Ni mi vieja me paquea así". Pía le contestó que "el único barsa (aprovechador) aquí eres tú, Nacho, porque te estás haciendo el loco con esa guagua que también es tuya, no solo de la Carol".

"Yo estuve siempre dispuesto en apoyar a la Carol en un aborto. Ella después no se lo quiso hacer, así que se las arregle sola", le replicó Nacho, obteniendo una severa amenaza de Pía.

"Si tú no te haces responsable de esa guagua, yo me voy a encargar de funarte en todas las redes sociales (...) si no das la cara, le voy a decir a todo Chile que dejaste a la Carol embarazada y después la abandonaste", sentenció Pía.

Revisa el momento

Los estrenos de los capítulos de las teleseries de Mega los puedes ver por la señal en vivo o en forma anticipada suscribiéndote a Mega Go. También revisa los avances y mejores momentos aquí.

Todo sobre Como la vida misma