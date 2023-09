"¿Entrarías a algún reality?": Trini Neira reveló si se sumaría o no a un programa de encierro

04 sept. 2023 - 13:30 hrs.

La hija mayor de Pamela Díaz, Trinidad "Trini" Neira, se ha convertido en una influencer durante los últimos años, acumulando miles de fanáticos en su cuenta de Instagram.

Durante este fin de semana en dicha red social, Neira inició una dinámica de preguntas y respuestas, contestando a las interrogantes que podrían tener sus seguidores.

"¿Entrarías a algún reality?"

Una de las preguntas que más se repitieron de acuerdo a las que ella misma publicó en su Instagram, tenían que ver con la participación de ella en la televisión, en particular, en un programa de encierro.

"¿Entrarías a algún reality o programa de televisión?", le consultaron, contestando ella que no, entregando además las razones por las que piensa eso.

"Nunca me ha gustado mucho la TV y para entrar a un reality tendría que pensarla mucho. A mis ojos, es exponerse bastante y no es algo que me llame la atención", respondió.

El gusto por los realities no logró traspasarlo Pamela Díaz a su hija. Recordemos que la celebridad ha participado de 3 de estos programas, y se apronta para sumarse a un cuarto.

