"Que llame a todos los medios": Revelan video tras detención de Anita Alvarado en el aeropuerto de Santiago

04 sept. 2023 - 10:50 hrs.

Este lunes se revelaron nuevas imágenes de los momentos posteriores a la detención de Anita Alvarado en el aeropuerto de Santiago, tras golpear a un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI).

El pasado viernes, la conocida figura del espectáculo nacional llegó al terminal aéreo para despedir a una amiga e ingresó a un sector que no debía.

"Allí me detiene un policía, hubo empujones, y me arroja de forma violenta al piso y me coloca en posición de sumisión. Era innecesario lanzarme de golpe al suelo delante de toda la gente", señaló tras la detención.

Una foto que circuló muestra que fue reducida por un efectivo de la PDI, quien apoyó su rodilla en el cuello de la mujer mientras ella permanecía en el suelo.

La PDI indicó que Alvarado estaba "bajo los efectos del alcohol" y tras ser formalizada, quedó con las medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima.

"Que llame a todos los medios"

La detención de Alvarado sigue dando qué hablar y ahora se reveló un video que la muestra en un centro asistencial, al cual llegó esposada y acompañada de policías, para constatar lesiones.

Previo a ingresar al box de atención, le pidió a una de las personas que se encontraba en la sala de espera que la ayudara entregando un mensaje.

"Dale la dirección. Ella me puede mandar otro teléfono. Dile dónde estoy, por favor, que llame a todos los medio, a todos los medios, para que vean mis manos", señaló.

Así fue como el domingo en su cuenta de Instagram, Alvarado publicó unas imágenes de cómo quedaron sus manos.

"Así quedé por el mal trato de un funcionario de PDI el cual me trató como Delincuente y Criminal, tirándome al suelo y con la caída moviéndome el hueso de la muñeca y dejándome con varios moretones en partes de mi cuerpo sin contar los dolores que me dejo en la cervical", escribió.

Pese al lío en que se vio envuelta este fin de semana, finalmente, la noche de ayer, Anita Alvarado emprendió un viaje a Australia para encontrarse con sus hijos.

