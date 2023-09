Este es el millonario precio que estaría pidiendo Arturo Vidal por la venta de su haras

04 sept. 2023 - 09:10 hrs.

Conocido es que el futbolista Arturo Vidal ha diversificado a lo largo de su carrera sus fuentes de ingresos, siendo una de sus mayores inversiones en Chile su haras, ubicado en San Clemente, llamado Il Campione.

Un recinto que nació debido a su pasión por la hípica, y lo edificó hace cerca de 6 años en la comuna de San Clemente, en la región del Maule.

El precio del haras Il Campione

En agosto de este 2023, se conoció que Vidal lo puso a la venta. "Llega un momento en que me llega a la cabeza, estoy en lo último de mi carrera como futbolista. En estos cinco o seis años he ido máximo siete veces. Me he gastado toda la plata del mundo tratando de cumplir mi sueño. Me aburrí de la hípica porque vi cosas que no me gustaron", expresó el futbolista al informar en su Twitch sobre el comercializar su haras.

De acuerdo a Las Últimas Noticias (LUN), el haras Il Campione está emplazado en un terreno de más de 30 hectáreas, posee pesebreras (lugar donde están los caballos), casa patronal con quincho y nueve habitaciones, además de una piscina con más de 20 metros de longitud.

Arturo Vidal y uno de sus caballos

La cifra que pediría Vidal

¿Qué vale todo esto? Si bien no hay precio fijo, Arturo no estaría aceptando una cifra menor a los 3.500 millones de pesos.

Ariel Gómez, conductor del programa "Vamos a la Hípica", entregó al citado medio detalles que podrían explicar la decisión de Vidal de deshacerse de su haras.

"Arturo tiene una tradición hípica desde niño. Cuidó, compró y tuvo a Il Campione, el mejor caballo de 2014 (...) decidió ser criador, pero invirtió mucho y la verdad es que no le fue bien. Los resultados como propietario fueron muy buenos, pero como criador fue muy distinto y quedó claro que es algo muy difícil", aseguró.

Gómez agregó que tener un haras "es un trabajo muy largo y de largo aliento. Creo que dio un salto, pero fue en falso y acá el nivel de los haras es de nivel mundial (...) para ser exitoso hay que invertir mucha plata, asesorarse bien y saber comprar", sentenció, asegurando además que el dinero que se desembolsa puede llegar a ser enorme, incluso para alguien como Vidal.

"He perdido el amor por la hípica", indicó Arturo en su transmisión de Twitch, dejando en claro que su decisión sería irrevocable. Su haras Il Campione está a la venta.

