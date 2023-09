"Siento que hubo abuso de poder": Anita Alvarado entrega versión de lo sucedido con funcionario de la PDI en aeropuerto

03 sept. 2023 - 08:35 hrs.

La noche del viernes 1 de septiembre, Anita Alvarado fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Santiago luego de golpear a un funcionario de Policía de Investigaciones (PDI).

La figura de la farándula nacional se encontraba "bajo los efectos del alcohol", de acuerdo a la información confirmada por la PDI. Tras ser formalizada, quedó con las medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima.

Ahora, luego del escándalo, ella entregó su versión de la historia.

"Lloré casi toda la noche"

Alvarado relató a LUN que "fui a despedir a una amiga que viajaba y en el restaurante del aeropuerto comimos y tomamos cervezas".

"Como se nos pasó la hora, corrimos a la sala de embarque y con la adrenalina no me fijé que traspasé un sector al que no podía ingresar", agregó.

"Allí me detiene un policía, hubo empujones, y me arroja de forma violenta al piso y me coloca en posición de sumisión. Era innecesario lanzarme de golpe al suelo delante de toda la gente", aseveró.

Luego, sobre su ingesta de alcohol de esa noche, dijo que "sí, tomé cervezas, pero en la constatación de lesiones en el SAPU no me hicieron un alcotest ni exámenes de sangre y quiero que muestren las pruebas. El doctor no me revisó y yo tenía lesiones en mis muñecas".

Respecto a su paso por el calabozo, dijo que "lloré casi toda la noche, arrodillada, de impotencia porque siento que hubo abuso de poder. Me trataron como una criminal y es lamentable, porque encuentro que la PDI hace un trabajo excelente a nivel internacional".

