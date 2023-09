"Casi me matan": Anahí de RBD revela el evento que habría gatillado sus trastornos alimentarios

31 ag. 2023 - 20:00 hrs.

Anahí, la recordada cantante mexicana que alcanzó el éxito durante los años 2000 por su participación en la agrupación musical RBD, confesó cuál sería el origen de los trastornos alimentarios que sufrió durante muchos años.

Fue en una entrevista exclusiva con el periodista Joaquín López-Dóriga, donde contó que durante años sufrió tanto de anorexia como de bulimia.

Un desafortunado comentario

Si bien, Anahí se convirtió en un fenómeno latinoamericano, por su actuación en "Rebelde" en el 2004, años antes, cuando solo tenía 17 años, productores de televisión se comunicaron con ella para protagonizar otra producción.

Fue ahí, cuando estos productores hicieron un comentario que la cambió de por vida.

"Me dicen ‘vamos a hacer la nueva versión de 'Quinceañera', me citan en la oficina de quien iba a producir esta telenovela", comenzó explicando Anahí.

"Me dicen que estaría increíble que tú fueras la protagonista, después me dicen 'pero Anahí, las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita, tú tienes que trabajar en ti'", fue el desafortunado comentario que le hicieron.

"Años de sufrir"

Fue a partir de este suceso que comenzó su fijación tanto por su peso como por su apariencia corporal.

Durante el periodo que vivió con los trastornos alimentarios llevó su cuerpo al límite, e incluso habría puesto en riesgo su vida.

"Ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido, ahí conocí el miedo a ser yo, una parte vulnerable a más no poder, ahí sentí que no era suficiente y empieza la pesadilla más grande de mi vida. Años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan", explicó visiblemente emocionada.

