Savka Pollak celebra su cumpleaños 50 con ferviente reflexión: "Me siento más segura y mucho más linda"

31 ag. 2023 - 01:55 hrs.

¿Qué pasó?

La periodista y exanimadora de TV, Savka Pollak, celebra este jueves una importante fecha para su vida: cumple 50 años e hizo una ferviente reflexión con motivo del aniversario de su nacimiento.

Alejada de los medios, decidió dar un giro y actualmente tiene un cargo en el Departamento de la Mujer en la municipalidad de Vitacura.

Ir a la siguiente nota

Su cumpleaños 50

En conversación con Las Últimas Noticias, contó que cumplir esta edad que “suena a ene años, no voy a decir que no me suenan a nada, pero la edad nunca me ha importado decirla”.

Asimismo, añadió que “entre los 40 y 50 el crecimiento fue exponencialmente mayor de lo que crecí entre los 30 y los 40 porque hay menos efervescencia emocional y el crecimiento es más profundo”.

El paso de los años

“Tengo súper claro que no tengo 25 años y no pretendo tener un cuerpo para andar con un peto, pretendo tener un cuerpo lo más saludable posible. Me siento más segura y mucho más linda ahora”, contó Savka.

“Veo fotos para atrás y nunca caché que era buenamoza, nunca me saqué suficiente partido porque estaba en la negación constante, en el no merecimiento”, detalló.

Su terapia

Consultada sobre si continúa asistiendo a terapia con especialistas, la periodista explicó que “es para siempre y tiene muchas formas. A mí me encanta estar en permanente acompañamiento”.

“Cada ciertos períodos busco una psicóloga cuando hay algo que quiero resolver. Para mí el crecimiento personal es en compañía, es viéndote en el otro y estando consciente cómo uno se comporta y se ve”, cerró.

Todo sobre Famosos chilenos