"De mí no vas a saber nunca más": Nacho empujó a Carol tras tensa discusión en 'Como la vida misma'

Carol (Octavia Bernasconi) en "Como la vida misma" le reiteró una vez más a Nacho (Oliver Borner) que la guagua suya que ella está esperando la va a tener, pese a las presiones que ha realizado el adolescente para que se haga un aborto.

En el capítulo de este 30 de agosto, ella volvió a decirle que no interrumpirá su embarazo, lo que provocó una gran discusión entre ambos, en el frontis de su casa.

Nacho empujó a Carol

"Quieres traer al mundo una guagua que nadie quiere, ni siquiera tú (...) si tú no abortas, lo único que vas a conseguir es traer a un cabro chico con unos papás que no están ni ahí con él", expresó Nacho frente a Carol, quien no respondió nada por el llanto que la embargaba.

Al ver que no cambiaría su decisión, Nacho arremetió señalando que "sabes qué más, filo, haz lo que quieras, si quieres tener a la guagua, tenla. Como has repetido hasta el cansancio que la decisión es solo tuya, entonces hazte cargo sola, yo no quiero tener nada que ver con esto ya, así que de mí no vas a saber nunca más".

Nacho forcejeando con Carol

Tras oír estas duras palabras, Carol dijo "no, Nacho", tomándolo del brazo e implorando con este actuar que reconsidere su decisión.

Cosa que no logró, ya que mientras lo tenía agarrado, Nacho forcejeó con ella, tirándola al piso. Esto justo lo vio el hermano mayor de Carol, Joselo (Max Salgado), quien enfrentó al joven diciéndole "¿qué te pasa, imbécil?".

