"Sí po', soy apretado": José Antonio Neme se lanza contra cobro de propinas en lugares que no deberían exigirlas

Durante la mañana de este lunes 28 de agosto, en el "Mucho Gusto" abordaron el siempre polémico tema de las propinas y cuando corresponde dar o no, según la ley.

En este sentido, José Antonio Neme reconoció la molestia que le provoca que le cobren propina en algunos lugares, dejando en claro que él no es de los que suele darlas.

"Sí po', soy apretado"

Mientras conversaban con Gabriela Millaquén, la directora regional metropolitana del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), José Antonio dio su sincera opinión sobre este cobro, y por qué los chilenos se quejan de que le exigen propina, pero de todas formas la pagan.

"Es un tema cultural. En este país nadie está dispuesto a decir lo que realmente piensa y realmente siente. Si yo no quiero dejar propina y en realidad no me obliga la ley, okey, no dejo propina, eso no me hace ni más bueno ni más malo. Pero los chilenos todo el rato maquillando la realidad, queremos parecer más buenos de lo que somos... a mí me importa un verdadero carajo. Si yo no quiero dejar propina y la ley no me obliga, y yo siento que no se merece esa persona la propina, no dejo propina, punto", indicó.

Karen Doggenweiler entregó su opinión a José Antonio, señalando que en ocasiones un cliente se siente algo intimidado ante el pago de la propina. "A veces te dicen ahí adelante, con una tremenda fila para atrás, 'oye el Neme, el Neme no dejo propina, el Neme es apretado'", expresó.

Al respecto, su compañero, sin pelos en la lengua, dijo "sí po', soy apretado, ¿y qué? (...) yo tengo una política personal del tema de la propina. En los restaurantes yo creo que sí, corresponde, uno está acostumbrado, en Estados Unidos es el 10% en almuerzo, 20% a la comida (cena)".

"Cuando la persona ha sido extremadamente excelente en su trabajo, uno la deja con gusto y le da más. Cuando pido un delivery (comida a la casa) y el despacho me lo están cobrando, ahí no dejo propina porque yo asumo que ese despacho, parte de eso (cobro) va a la persona que despacha. Cuando no hay cobro por despacho, siempre dejo el 10%", reveló.

Donde nunca da propina, afirmó, es en los locales de comida rápida con barra de atención. "En el caso de los cafés, sobre todo cuando son cafés internacionales, no me vengan con cuentos, o sea, no", cerró.

