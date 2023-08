Mauricio Pinilla confiesa sus tropezones financieros durante su carrera: "Yo derroché cuatro millones de dólares"

28 ag. 2023 - 05:15 hrs.

¿Qué pasó?

El exfutbolista y actual comentarista deportivo, Mauricio Pinilla, hizo un repaso de su carrera y recordó algunos de los “despilfarros” financieros que cometió y que le hicieron derrochar cuatro millones de dólares en sus inicios.

Pinigol fue uno de los asistentes a la charla “Colgando los botines”, que se efectuó el sábado en la Ciudad Deportiva de Universidad San Sebastián, instancia en que recordó sus primeros años en el balompié.

El derroche

Pinilla relató su experiencia y recordó sus primeros años como futbolista profesional y afirmó que “¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza a un joven cuando recibe una suma de dinero importante? Yo derroché cuatro millones de dólares en autos, viajes, relojes y un montón de cosas”.

Añadió que “invertí muy poco entre los 18 y 24 años. Boté mucho dinero, pero llegué a un momento en que dije no. Dejé de jugar seis meses, un año y prácticamente estaba sin ningún ingreso”.

Segunda oportunidad en el deporte

“Tuve que remarla de nuevo. Tenía la posibilidad de ir a jugar a Parma, pero dije. ¿por qué me voy a ir a la Serie A si no lo merezco? Entonces me fui a la Serie B italiana, a Grosetto, un equipo prácticamente desconocido”, contó.

En tanto, detalló que “empecé a forjar mi carrera nuevamente, asesorándome con personas que realmente me iban a dar la posibilidad de terminar mi carrera tranquilo”.

Inversiones actuales

Pinilla contó que hoy tiene inversiones “más que nada en el tema inmobiliario, tierras, cosas tangibles, que es lo mejor que puede hacer un deportista”.

“El mejor consejo es educarse financieramente, saber dónde y cómo se mueve tu dinero y no meterse en negocios que no son controlables desde la presencia”, cerró Pinigol.

