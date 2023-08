Muere a los 99 años Bob Barker: Protagonizó icónico momento junto a Cecilia Bolocco en Miss Universo de 1987

26 ag. 2023 - 16:30 hrs.

Este sábado, Bob Barker, icónico presentador de la televisión estadounidense de la década de los 80, falleció a sus 99 años.

El conductor, que tuvo una carrera en la pantalla chica de más de 50 años, murió en su casa, producto de causas naturales, según confirmó el sitio TMZ.

¿Por qué es recordado en Chile?

Si bien Barker, que también se desempeñó como actor, es ampliamente conocido en Estados Unidos por presentar The Price is Right desde 1972 hasta 2007, en nuestro país es recordado por un suceso mucho más particular.

Barker corresponde al presentador de televisión que le susurró al oído a Cecilia Bolocco durante la competencia de Miss Universo de 1987, donde la chilena se coronó ganadora.

¿Qué le dijo al oído?

Por mucho tiempo, el susurro de Barker a Bolocco se convirtió en un tema de total investigación, sobre todo porque los televidentes mostraban gran interés en saber qué fue lo que le dijo el estadounidense a la chilena.

"Se me acerca al oído y me empieza a hablar a dos mil por hora, en inglés. Y yo decía ¿qué me está diciendo?", recordó Bolocco en su momento.

Si bien la chilena le habría "entendido la mitad", logró entender la idea principal del mensaje al captar la palabra "Santa Claus". Al final, todo se trataba de una invitación de Barker para crear un comercial para su nueva línea de ropa de Navidad.

