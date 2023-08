"Se pilla primero a un mentiroso que a un ladrón": Esta fue la particular venganza de Raquel Argandoña a un ex infiel

27 ag. 2023 - 20:00 hrs.

Raquel Argandoña recordó una de las múltiples anécdotas que ha vivido a lo largo de su vida, en un reciente capítulo del programa de TV+ en el que participa como panelista.

En esta ocasión, la "Raca" contó cuál fue la reacción que tuvo luego de descubrir en un restaurante que su pareja de aquella época, le era infiel.

Ir a la siguiente nota

"Se pilla primero a un mentiroso que a un ladrón", citó durante su narración.

"A este lo voy a sonar"

En ese tiempo, Raquel llevaba solamente dos meses con esa persona, la que "después fue muy importante en mi vida", aclaró.

En este periodo, Raquel sugirió que salieran a comer, pero su pareja se excusó debido a una reunión de trabajo, por lo que Argandoña decidió pasar el día con una de sus amistades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Argandon?a (@argandona.raquel)

Fue en la salida con su amiga que Raquel reconoció el auto de su "pinche" en el estacionamiento del mismo restaurante al que iba ella a comer.

"Como yo era ya conocida, dije: 'Sabe que quiero una mesa muy privada porque tenemos que hablar'", relató "Y lo veo perfectamente con una niña. Y yo dije cómo lo hago, a este lo voy a sonar", agregó.

Para enfrentar la infidelidad, Raquel planeó pagar, secretamente, la cuenta de la mesa de su pareja.

"Pato a la naranja con cerveza"

Una vez que volvió a reunirse con el hombre, Raquel lo increpó y le hizo saber que ella ya conocía todos los detalles de su engaño, incluso lo que había pedido de comida.

"Le dije: ‘Eres muy flaite. ¿Cómo me puedes cambiar por una mina que pide un pato a la naranja con cerveza? Esa cuestión no la puedo creer. ¿No te extrañó que te pagaran la cuenta anoche?’", relató Argandoña.

Finalmente, el hombre muy avergonzado le devolvió el dinero de la cuenta, pero la venganza no quedó ahí.

"Igual salí con su íntimo amigo y le hice lo mismo. Así se hace. Siempre he dicho que el que me la hace, me la paga, aunque me demore diez años", concluyó la "Raca".

Todo sobre Famosos chilenos