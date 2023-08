Nicole "Luli" Moreno cuenta por qué celebra su cumpleaños 7 veces: "Cada vez tengo más deseos que cumplir"

25 ag. 2023 - 13:00 hrs.

La influencer y celebridad chilena Nicole "Luli" Moreno festejó el pasado 22 de agosto su cumpleaños número 36, para lo cual planificó nada más ni nada menos que siete celebraciones.

Así lo contó en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), explicitando cuáles fueron las cinco celebraciones que ya hizo, y las dos que tiene en mente.

Ir a la siguiente nota

Antes de detallar cada fiesta, contó por qué lo celebra 7 veces. "Es mi número. Hace cinco años que me dedico a esos detalles porque cada vez tengo más deseos que cumplir, así que necesito apagar más velas", comentó.

Los cumpleaños de Nicole Moreno

Apenas el reloj marcó la medianoche del martes 22 de agosto, Luli junto a su pareja, Ítalo, y el hijo de ella, Francisco, tuvieron una cena en un restaurante del sector oriente de Santiago, especializado en carnes.

"Mi dieta es 70% proteínas", explicó Moreno sobre este festejo. Luego de la comida, junto a Ítalo se fueron a pasar la noche a un hotel, los dos solos. "Era mi sorpresa para ella. Quería llevarle el desayuno con jugo y todo", apuntó su pareja.

Nicole Moreno

Durante el día, Luli se fue junto a su mejor amigo, Orlando, a almorzar. "Ha estado conmigo en todo momento en la última década y entrenamos juntos. Él me invitó a almorzar algo muy rico y conversamos", explicó.

Luego vino su autocelebración, comprándose algo para ella en una tienda de lujo. "Me compré un accesorio que no voy a revelar", dijo, jugando al misterio.

Por último, en la noche, Luli nuevamente fue sorprendida por su pareja, quien esta vez le tenía una comida planeada en un restaurante de la capital junto a la familia extendida de la modelo. "Estaba toda mi familia. Mis tres hermanos que no veía hace tiempo, mis sobrinos, mis papás y mi abuelita. Ítalo me sorprendió con una torta que tenía una decoración con cosas que me gustan", valoró.

Los otros dos festejos que tiene planeado son: este fin de semana una fiesta bailable, y más adelante, un viaje romántico al Caribe.

Todo sobre Famosos chilenos