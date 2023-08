Ignacia Michelson entrega nuevos detalles de su quiebre con Marcianeke: "Es muy celoso por cosas que conmigo no van"

25 ag. 2023 - 05:15 hrs.

¿Qué pasó?

La influencer y exchica reality, Ignacia Michelson, contó sobre su presente a meses del quiebre en la relación sentimental que mantuvo con el cantante de música urbana, Marcianeke.

Recientemente, desclasificó nuevos detalles que hicieron que la pareja decidiera poner fin al pololeo, donde influyó el entorno del artista y los problemas con sus adicciones.

Ir a la siguiente nota

El quiebre

Si bien en un comienzo se mantuvo hermética con respecto a los motivos del quiebre, con el tiempo Ignacia Michelson ha ido revelando algunos detalles.

“Mi corazón sana muy rápido. O sea, no sufro por amor, yo sufro por dinero. El amor ya quedó atrás hace mucho tiempo”, dijo recientemente sobre cómo se encuentra en la actualidad, en conversación con Publimetro.

Añadió que “me encanta amar, cuando estoy con alguien amo un montón, pero cuando término al otro día ya se me olvidó”.

Entorno de Marcianeke

“Con Marcianeke terminamos bien. Yo lo quiero un montón, él sabe y yo sé que él me quiere un montón”, detalló Ignacia.

Explicó que “a su alrededor no le gusta como yo soy y a mí tampoco me gusta como es todo lo que tiene que ver con su alrededor. Entonces, eso hizo que no funcionaran las cosas”.

Michelson contó que a pesar de que ella se tomó el quiebre con tranquilidad, el cantante urbano reaccionó de forma totalmente distinta.

“Él se enojó mucho, porque es un hombre, ya sabes…es muy celoso por cosas que conmigo no van”, cerró.

Todo sobre Marcianeke