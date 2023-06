"Puede ser muy pesado": Camila Nash cuenta cómo es su nuevo trabajo de modelo de imagen en México

26 jun. 2023 - 09:00 hrs.

La exchica reality e influencer, Camila Nash, se encuentra viviendo en México desde agosto del 2022 y, a pesar de que se dedica a crear contenido para una plataforma de adultos, consiguió otra fuente de ingresos en la capital del país norteamericano.

Ella se desempeña como modelo de imagen y, trabajando a jornada completa, puede llegar a recaudar más de un millón de pesos.

Ir a la siguiente nota

La creadora de contenido trabaja en discotecas de Ciudad de México como modelo de imagen. Su trabajo es usar su atractivo para atraer a clientes y promover la marca de sus negocios.

"Me pagan por carretear y pasarla bien. Para mí es eso, ir con toda la energía y tratar de pasarla bien. Así yo cumplo con el trabajo", contó a Las Últimas Noticias.

"Lo he pasado súper bien, he tenido una súper buena experiencia. Cuando yo estaba en la tele allá (en Chile), hacía muchos eventos de discoteca. Esto es como lo mismo, con la diferencia que no animo. Además, las modelos tenemos que compartir flyers y publicidad en redes", expuso Camila.

La exchica reality explica que ella hace sus horarios de trabajo que, "generalmente, es de 11 ó 12 de la noche a 2 ó 3 de la mañana. Lo bueno de este sistema es que uno elige cuántos días una quiere trabajar y cuántos no", añadió.

Camila también sentenció que se paga por día, "trabajando a full una puede ganar como un millón y medio de pesos chilenos. Trabajando cuatro veces a la semana, una se hace 1.200 dólares mensuales".

Finalmente, sostuvo que no es un trabajo que pueda hacer cualquiera, ya que asegura que "si no te gusta la fiesta y el ambiente, lo vas a pasar mal, se te puede hacer horrible, horrible de cansador. El horario también es complejo, puede ser muy pesado".

Todo sobre Famosos chilenos