Arenita responde a las críticas por andar en bicicleta mientras espera a su bebé: "Estoy embarazada, no enferma"

Natalia Rodríguez, mejor conocida como "Arenita", es una de las celebridades chilenas que más seguidores tiene, a 15 años de su debut en "Yingo".

En su cuenta de Instagram, Rodríguez actualiza lo que es su vida en Dinamarca junto a su esposo, Jens Bach, de quien se encuentra embarazada.

"Estoy embarazada, no enferma"

Durante esta semana, Natalia subió registros a sus redes sociales andando en bicicleta, lo que le valió críticas de parte de sus seguidores, a quienes no les pareció para nada que se subiera a dicho vehículo en su actual estado de gravidez.

"No puedes andar en bicicleta si estás embarazada", le escribió por mensaje un seguidor, tomándole ella un pantallazo a dicho recado, para luego dar su propia opinión.

"Me da curiosidad que muchas mamis me han escrito esto. ¿En Chile les prohíben andar en bicicleta o qué? Yo sí estoy autorizada a andar en bicicleta. ¿Por qué no podría? Se recomienda hacer ejercicio en el embarazo. Estoy embarazada, no enferma, mientras mi cuerpo lo permita seguiré ejercitándome", expresó.

Luego, otra seguidora le envió un mensaje, en donde ella le dijo que muchas veces le hicieron ese mismo comentario, aludiendo al peligro que un paseo en bicicleta puede representar.

Natalia nuevamente contestó de forma pública, redactando: "Ah, bueno, así pues, sí, pero bueno, igual me puedo caer de escaleras o puedo chocar en un auto o en el bus; accidentes y riesgos siempre pueden pasar, yo pensaba que lo decían más por el hecho de moverse y hacer ejercicio".

"Hay que vivir sin miedo, obvio que sin buscar riesgos innecesarios, pero en mi caso yo ando súper lento en bici y por suerte las ciclovías son seguras y planas, por suerte", cerró.

