"Más te vale escucharme": Marco encaró a Alonso intentando defender a Soledad en 'Como la vida misma'

22 jun. 2023 - 21:15 hrs.

Un incómodo enfrentamiento fue el que vimos en el capítulo de este jueves 22 de junio de la teleserie de Mega, "Como la vida misma", entre Marco (Andrés Velasco) y Alonso (Diego Muñoz).

Resulta que Marco justo llegó a la casa de Memo (Rodrigo Muñoz) cuando él estaba comiendo junto a Alonso, Soledad (Sigrid Alegría) y otros un asado en su hogar.

El enfrentamiento de Marco y Alonso

Memo invitó en primera instancia a Marco a quedarse, pero ante la presión de los demás comensales a que la mesa se tornaría incómoda, se fue.

Y en la calle se topó con Alonso, quien había ido a buscar una botella de vino que se quedó en su auto. Allí, aprovechó de "cantárselas claritas" al nuevo novio de su exmujer.

Marco encaró a Alonso

"Súper en buena, si yo viera a la Sole contenta, esta conversación no existiría. Pero resulta que desde que te conoció su vida se fue un poquitito a la cresta", expresó, enumerando luego los malos ratos que ha pasado Soledad.

Alonso declinó seguir conversando, pero Marco siguió con su diálogo: "Si yo veo que la Sole lo sigue pasando mal contigo, te digo al toque, que yo no me voy a quedar tan tranquilito (...) no es una amenaza, es una advertencia y más te vale escucharme".

¿Cómo responderá Alonso? Esto lo conoceremos en el próximo capítulo de "Como la vida misma"

