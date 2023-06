Julio César Rodríguez informó el fallecimiento de su padre con sentido mensaje: "Ahora a cumplir lo que te prometí"

22 jun. 2023 - 15:41 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, pasadas las 14 horas de este jueves 22 de junio, el periodista Julio César Rodríguez informó sobre la muerte de su padre.

El también animador de televisión subió un collage de imágenes en las que aparece junto a su progenitor, junto a una sentida y larga dedicatoria.

"Gracias por sentirte orgulloso de tu hijo"

Citando una canción de Raphael, Rodríguez partió escribiendo: "¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar, ya mi vida sabrá, algo que no conoce".

"Con esta canción coreada por todos los que te aman papá, nos dejaste como un artista. Gracias por esperarme y regalarme tu última energía. ¡Qué familia más linda formaste viejito! Me dejas una lección: ¡Podemos vivir más de una vida en nuestra vida!", añadió.

Julio César Rodríguez y su padre

Luego redactó, "no logramos entender acá cómo sacaste esa última energía para hablarme tan claro. ¡Con mis hermanos y sobrinos y tus nietos que estaban ahí no paramos de conversarlo! Te fuiste con tus grandes frases: 'está todo pagado', 'ya po we... ahora', 'basta ya campeón'".

"Ahora, a cumplir lo que te prometí el otro día y gracias por sentirte orgullos de tu hijo. ¿Qué más puedo pedir y darte? Y esa persignada final con el beso para todos. Uf, no se nos olvidará en la vida".

La publicación se llenó de "me gusta" y mensajes de condolencias de parte de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de ánimo frente a esta sensible pérdida.

