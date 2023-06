"La gente a veces se pasa": Steffi Méndez recibe desubicados comentarios tras subir foto en bikini

20 jun. 2023 - 14:30 hrs.

Este fin de semana, la joven influencer y actriz Steffi Méndez, subió una imagen a sus redes sociales en donde está disfrutando de un día de playa.

En la foto, Steffi aparece sentada en los roqueríos de una playa, leyendo un libro y luciendo un bikini de color negro.

Las fotos sobre el cuerpo de Steffi

La imagen provocó que algunos de sus seguidores empezaran a comentar sobre su cuerpo, asegurando que se encuentra "embarazada".

"La Steffi tiene guatita de embarazada", "¿Estás embarazada?", "creo que está embarazada", "pensé que solo yo lo había visto", "todos al verla pensaron lo mismo, yo igual", "¿Qué onda la gente que dice que está embarazada", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

Foto de Steffi Méndez en la playa

Ante la seguidilla de comentarios, Steffi decidió aclarar a través de sus historias de Instagram lo ocurrido, negando un embarazo y enfatizando que antes de tomarse la fotografía se había comido una hamburguesa.

"Como son algunos hue... me comí el terrible McDonald's y qué pasa pos, hue... oh, la gente a veces se pasa", señaló entre risas.

Luego siguió subiendo historias, realizando un compilado de los comentarios que tuvo que leer, y además, uno de un fanático que la defendió.

Selección de comentarios que leyó Steffi Méndez

Este dice, en parte, "gente, dejen de opinar del cuerpo ajeno, que se le vea un poco de guata, no significa nada. Hay muchos otros problemas de salud, colon irritable, sibo (sobrecrecimiento bacteriano), entre otros, que nos pueden hacer ver hinchadas, y que para muchas puede causar un tema de dismorfia corporal heavy".

"Aprendamos a hacer cumplidos que no sean sobre el cuerpo: qué lindo tu bikini, te ves radiante, qué lindos lugares visitaste, se te ve muy feliz, etc., etc., no es muy difícil, gente", cerró, llevándose la aprobación de Steffi Méndez.

Historia de Steffi Méndez

