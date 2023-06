La tierna sorpresa de Rodrigo Sepúlveda a periodista de Meganoticias en el Día del Padre

18 jun. 2023 - 16:30 hrs.

Este domingo 18 de junio se celebra en Chile el Día del Padre. Mientras muchos aprovechan la instancia para pasar el día junto a sus seres queridos, otros tienen que cumplir con su trabajo y no pueden estar con sus progenitores o con sus hijos.

Una situación que destacó Rodrigo Sepúlveda al prepararle una tierna sorpresa a uno de los periodistas de Meganoticias. El conductor de Meganoticias Alerta, junto con la producción del programa, tuvieron un emotivo gesto con el reportero Rodrigo Chávez.

Un video especial

En medio de un despacho desde La Serena, le entregaron un especial momento.

"Quiero que escuches lo siguiente, que veas lo siguiente. Con cariño para ti", expresó "Sepu" mientras presentaba un vídeo con uno de los hijos del periodista.

"Me mataron. Mi chiquitito, mi Williams, mi hija Andrea y mi hijo Rodrigo. Por razones de trabajo me tengo que alejar y ausentar un tiempo. Cuando puedo los voy a saludar, son mi alivio. Me partiste", comentó el corresponsal de Meganoticias en La Serena visiblemente emocionado.

