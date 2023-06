"Para mí es el corazón lleno": La emotiva reflexión de Rodrigo Sepúlveda en el Día del Padre

18 jun. 2023 - 09:36 hrs.

El periodista Rodrigo Sepúlveda reflexionó la mañana de este domingo 18 de junio en Meganoticias Alerta sobre ser papá.

"Sepu" meditó sobre su propia experiencia siendo padre de dos hijas y de cómo eso impactó en su vida personal, además de alentar a otras personas a convertirse en padres.

Día del padre

Rodrigo Sepúlveda recordó una situación que vivió donde un hombre le comentó su deseo de no ser papá. A partir de eso reflexionó que "ser papá es una bendición".

"No hay segundo en mi vida que no piense en mis hijas, en que no me acuerde de ellas. Es preocupación todo el día, pero esa preocupación es con amor, es con querer ver dónde están, qué hacen, cómo les va, en qué les puedo ayudar", agregó.

Luego, añadió que "cuando se caen tratar de levantarlas, y que se caigan también para que aprendan, compartir el éxito, el fracaso, las penas, todo, me encanta estar".

"Yo creo que ser papá es muy difícil definirlo para mí, pero es una bendición, un regalo que te da la vida, es dar vida", agregó.

Además, acotó que "aquellos hombres que hoy luchan por ser papás, sigan luchando, con fuerza, con convicción, hay tratamientos, luchen porque ser padre es algo maravilloso".

Por último, reconoció que "es caro ser papá, tener un hijo o una hija, pero no saben el amor que uno siente, es una cosa indescriptible. Me cuesta expresarlo, pero para mí es el corazón lleno".

