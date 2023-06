"Nos vamos a ver en la semana": El emotivo discurso de Rodrigo Sepúlveda tras gran salto profesional

11 jun. 2023 - 12:08 hrs.

Este domingo se anunciaron los cambios que tendrá la franja matinal de Mega desde el próximo martes 27 de junio, modificaciones entre las que se cuenta el arribo de Meganoticias Alerta de lunes a viernes, conducido por Rodrigo Sepúlveda.

Por esto, el conductor del espacio que se emite durante los fines de semana se tomó el tiempo para reflexionar sobre este nuevo desafío profesional.

"Alerta no va a cambiar"

"Es un desafío lindo, interesante. Alerta no va a cambiar su forma de ser. Para nada. Si a mí me hubieran dicho Alerta pasa a la semana y tiene que cambiar su forma de ser, yo no lo acepto. Y la dirección ejecutiva y la dirección de prensa me dijeron todo lo contrario", remarcó Sepu.

Asimismo, comentó que "nos vamos a ver en la semana. Esperamos que podamos abrazarnos en la semana y hacer el noticiero junto a ustedes, que esa es la misión.

El periodista además aprovechó de comentar que confía en quien tomará la posta de fin de semana, indicando que será una "crack".

¿Cuáles serán los cambios en Mega?

El canal abrirá su transmisión a las 05:00 AM con un nuevo espacio de música a cargo de la periodista de Radio Romántica, Francisca Gómez, el cual se llamará OYE.



Gonzalo Ramírez y Natasha Kennard, por su parte, conducirán durante dos horas (de 06 a 08 am) el primer segmento de noticias de la mañana: “Meganoticias Amanece”. Luego, ambos periodistas asumirán, junto a José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, la conducción del matinal Mucho Gusto.

Posteriormente, entre 12 y 15 horas, tomará la posta Rodrigo Sepúlveda.

